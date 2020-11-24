基隆八堵抽水站儀器檢測導入智慧化服務，只要儀器監測到污染，管理單位會立即收到訊息。（陳彩玲攝）

基隆八堵抽水站儀器檢測導入智慧化服務，巡檢人員不用再每天定時巡視，現在只要透過手機網頁瀏覽就能掌握最新狀況，若儀器監測到污染，管理單位會收到訊息，並即時阻截污染水體進入淨水廠，保障基隆、汐止地區20萬用水戶民生用水。

財團法人資訊工業策進會、台灣自來水公司第一區管理處等單位合作，率先在八堵抽水站導入智慧化服務，24小時監控，監測導電度、濁度，以及水中油污染，更整合歷史紀錄、事件設定管理、LINE群組推播等服務，一旦監測到污染，管理單位可在手機上收到LINE群組推播訊息，即時阻截污染水體進入淨水廠。

市長林右昌表示，基隆市的水源除了基隆河還有新山水庫，供應基隆、汐止地區民生用水，其原水80％由八堵抽水站抽取供應，但因基隆河流經人口密集區，沿岸設有工業污水、民生污水管線，為防範污染，在抽水站儀器檢測導入智慧化服務，讓八堵抽水站成為全國第一個使用科技裝置監測水源的場域。

資策會指出，相關檢測數據每10秒鐘會更新一次，基隆市政府也會在第一時間同步掌控訊息，萬一監測水質出現異狀時，會由環保局透過即時監測數據，分析可能污染項目，並立即派員前往現場稽查污染現況，縮短污染查證時間，維護市民用水品質及安全，未來也會將此系統拓展到全台。

(中時 )