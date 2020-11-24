▲主持人林佩潔主持當下直接開喝提神飲品康貝特。(圖/《旗開得勝》提供)

老是覺得精神不濟，每天都是Blue Monday？中西醫師陳耘安在《旗開得勝》提到，若是經常感到疲勞甚至每日都頭昏腦脹，那很有可能就是經氣不通順！節目主持人同時也是主播的林佩潔也在節目中透露，自己每天因為需要播報晨間新聞，早上4點就需要起床，全身根本還沒清醒就要工作，真的累積太多疲累債要還！累到在節目上不顧形象直接開喝提神飲料！還點出更多跟主播一樣經常要熬夜輪班的職業，例如：警消、超商店員、工程師等等，既然改變不了職業，透過節目就要告訴大家能利用什麼方式，讓觀眾每天都精神百倍！

▲中西醫師陳耘安提及日常生活中有許多小物可隨時提神。(圖/《旗開得勝》提供)

天天一杯咖啡成為現代人的提神方式，中西醫師陳耘安分享其實日常生活中有許多方式能夠提神又不上癮，例如：堅果、B群、香蕉與黑巧克力等等。特別的是，茶葉蛋也能幫助提神！醫師表示，茶葉蛋當中攜帶含有鐵的蛋白質，烹調過程使用的茶葉也帶有些許咖啡因成分，進而協助恢復精神。同時醫師提到最方便且快速能達到效果的提神方式，可以選擇含有適量牛磺酸與咖啡因的提神飲品，因取得及飲用方式都很便利，是很值得推薦的提神小物！錄影當天剛播報完晨間新聞的主持人林佩潔，忍不住直接拿起桌上的康貝特開喝，直呼「不好意思！我真的想喝一下！」在錄影當下示範如何瞬間提神！

醫師也提醒睡眠不足四大族群要注意！當你的工作類別是需要「常加班」、「常熬夜」、「耗體力」與「工時長」，像是工程師、超商人員、警消人員或是司機等等，就更應該注重日常保健，透過一些辦公室小物、運動、按摩與適當的休息就能續航體力與精神！若是每到下午就昏昏欲睡的上班族，能與同事一起直接在座位上使用「獅式呼吸法」趕走瞌睡蟲，維持好工作狀態直到下班！主持人林佩潔跟著醫師一同張開嘴吧大口呼吸，完全翻轉主播形象！最後也提醒觀眾朋友們，無論是在上班或是上課若感到有些疲累，可以選擇方便取得且健康的香蕉、茶葉蛋或是提神飲品，幫助趕快提振精神！

(中時新聞網)