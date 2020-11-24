周姓女子今年2月晚間在嘉義縣立體育館園區行走時，因人行道地磚不平，相鄰兩塊高低隆起落差高達5公分，導致她仆倒在地，右手骨折、膝關節挫傷，周女認為嘉義縣政府未善盡維護義務提出國賠，嘉義地方法院判縣府應給付周女42萬2000餘元，縣府教育處回映尚未收到判決書，會與律師討論後再做因應。

周女主張，她2月21日晚間7點左右在體育館園區行走時跌倒，造成右手遠端橈骨骨折，膝關節處挫傷，因該處人行步道地磚不平，認為地磚異常隆起造成她受傷，而縣府有維護其所設置步道磚平順的義務，應派員定期巡檢，隨時修補，乃竟放任此種異常隆起狀況存在，有公共管理過失，依法提出國賠。

不過縣府主張，公有公共設施並無設置或管理欠缺，周女是因為跑步受傷，與人行磚道並無因果關係，拒絕理賠。但法院認為，雖地磚實際落差是2.5到3.5公分，且縣府提出的監視器畫面無去判定周女當時是在行走或跑步，且就算周女在走路，亦可能踢及凸起水泥磚而跌倒，認為周女受傷與縣府未盡管理維護有關。

周女依國家賠償法，向縣府提出賠償醫療費、看護費、減少收入、勞動能力減損、精神撫慰金等合計153萬餘元，法院認為實際請求賠償金額應為84萬4000餘元，但周女也有疏失，雙方應各負一半責任，判縣府應給付42萬2000多元，全案可上訴。

(中時 )