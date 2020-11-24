大安港媽祖文化園區歷經3任市長，已花費6億元建設基座，尚無媽祖神像。市議員李榮鴻24日在市議會質詢中，要求市府盡快推動港媽祖文化園區ROT案，盡速重建大安虹橋、闢建溫寮溪旁聯絡道等；觀光旅遊局長林筱淇說，ROT案該局正積極辦理中。

李榮鴻指出，大安港媽祖文化園區可以帶動在地觀光發展，結合多樣化休閒活動，串聯三井開發案、梧棲漁港、海洋生態館、高美濕地等，打造海線魅力觀光廊帶，並且和大甲媽祖遶境文化結合，帶動觀光人潮。

李榮鴻說，市府原本規劃配合「海線雙星計畫」推動大安港媽祖文化園區OT案，後來又改為ROT案，無論如何這項重大觀光建設不能再拖，一定要加快推動時程。觀光旅遊局長林筱淇表示，ROT案觀旅局正積極辦理，但需要一點時間，一有結果會跟議員報告。

市長盧秀燕表示，大安港媽祖文化園區是複雜的問題，這個案子如果好做，就不會歷經三屆市長到現在，她會和議員共同努力，議會退回編預算建媽祖雕像的案子後，市府立即啟動ROT案，市府要比別人更認真，更打拼。

盧秀燕強調，對於開不了工的要開工，不能完工的要完工，她剛上任時大家也對她沒信心，但大智路打通了，會展中心、綠美圖也都開工了；未來包括大安港媽祖文化園區、巨蛋等，市府都希望能開工、完工，她不是只靠一張嘴隨便說說，她個人有信心，也希望大家繼續努力。

(中時 )