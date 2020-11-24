嘉澤(3533)前10月合併營收為138.44億元，年成長13.25%，嘉澤預估，第4季整體營收將較第3季下滑，不過嘉澤看好CPU升級趨勢將有助於公司未來營運成長，美系外資也肯定嘉澤將受惠CPU升級趨勢，給予「買進」評等，目標價600元，嘉澤今天盤中股價逆勢漲停。

由於10月逢十一長假，嘉澤10月合併營收為13.89億元，月減16.12%，年成長18.35%，累計前10月合併營收為138.44億元，年成長13.25%。

嘉澤第3季稅後盈餘為7.71億元，單季每股盈餘為7.46元，累計前3季營業淨利為27.4億元，稅前盈餘為27.74億元，稅後盈餘為20.83億元，每股盈餘為20.14元；雖然農曆年前PC及NB需求是穩定的，但因桌上型電腦有晶片缺料問題，影響到客戶下單狀況，且Whitley延後上市，需求亦造成遞延，目前整體伺服器市況保守，嘉澤預估，第4季營運將較第3季下滑。

美系外資最新報告表示，我們預期，CPU升級趨勢將加速全球CPU Socket未來幾年市場成長，2020年到2023年年複合成長率為20.5%，嘉澤為全球第二大Socket製造商，公司專注此市場，預估今年30%營收來自於CPU Socket，市佔率達33%，可望是主要受惠者，嘉澤未來將受益於Intel及AMD未來3年推出的新平台，預估嘉澤2020年到2022年獲利年複合成長率為37%，給予「買進」評等，目標價600元。

(時報資訊)