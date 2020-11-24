旅遊業者雄獅(2731)看準軌道經濟學發展前景，透過招標取得台鐵「鳴日號」及「藍皮解憂號」觀光列車5年經營權，宣示將以日本及瑞士為標竿，導入設計美學、以集團力量全力經營台灣鐵道旅遊，預估每年可望創造達5億元營收。

交通部訂定2022年為鐵道觀光旅遊年，台鐵為配合加強推展鐵道觀光旅遊服務，以公開招商方式辦理「110～115年鐵道旅遊鳴日號暨藍皮解憂號觀光列車經營權利案」招商遴選，11日投標資格審查共有3家業者通過，18日依序位法遴選雄獅為第一優勝廠商。

雄獅董事長王文傑認為，友善、安全、便捷、可靠的軌道運輸系統提升國人生活品質，預測「軌道」未來30年將成為台灣人生活中常態性的交通工具，發展最具潛力的捷運、高鐵、台鐵、林鐵等「軌道經濟學」，成為集團的首重目標之一。

對於此次獲得台鐵青睞、取得「鳴日號」及「藍皮解憂號」5年經營權，雄獅宣示將以集團力量全力經營鐵道旅遊，運用觀光列車和每個車站與在地產業串接，帶動旅客與在地文化交流，並導入設計美學，隆重迎接「美學觀光列車」代表的2022鐵道旅遊年到來。

雄獅表示，美學觀光列車將以「旅遊」為核心、「美學」為基礎，將與台灣設計研究院共同合作，從行前的規畫、行中的體驗到行後分享，透過服務內容、行動場域串接、固定場域加值，讓鐵道旅遊成為新時代旅遊趨勢。

雄獅規畫打造五星服務品質的「鳴日號」，提供「以人為本」的高端服務、推廣米其林美食，帶領旅客體驗產地食材。「藍皮解憂號」則搭配地方主題打造為在地文化展演場域，讓民眾能透過五感體驗感受到「鐵道是遊程一部分」的旅遊新感受。

同時，雄獅亦規畫透過集團資源，以精準行銷鎖定中高端客戶族群，進行觀光列車相關包套行程推廣，整合官方與民間資源，與優質旅遊同業合作共好，目標以日本、瑞士為標竿，建構以鐵道文化為本、且具台灣代表性的「國際級旅遊體驗」。

雄獅表示，「鳴日號」首發車規畫提供「日初合鳴」2天2夜跨年行程，分別自南港、台中以6節及4節車廂配置發車，於台東太麻里會合後迎接新年首道曙光，限量名額約共220個，每人售價約3萬元。

而未來「鳴日號」規畫提供環島遊5天、花東遊3天行程，2～4月規畫提供阿里山、武陵農場的櫻花主題列車，並和林鐵接軌。車上餐點方面，目前規畫提供在地小食，預計4月以備餐餐車、用餐餐車2形式提供餐點，將米其林等級美食搬上「鳴日號」。

(時報資訊)