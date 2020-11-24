芝加哥聯準銀行（Fed）總裁埃文斯（Charles Evans）周一表示，美國經濟從新冠危機中復甦仍有「相當長的路要走」，他預期或許到2024年，聯準會都將維持利率於當前的近零水準不變。

埃文斯在愛荷華州銀行家協會發表演說時表示，如果明年經濟回升、我們控制住疫情、疫苖非常有效，且非常快速與徹底普及，那麼我們將處於一個好上許多的情況。

不過，這不代表聯準會將放開貨幣激勵的油門。根據幾個月前採取的新策略，聯準會已承諾將維持近零的利率水準不變，直到經濟達到充分就業，以及通膨不僅觸及2%，並能適度超過這個聯準會設下的目標。

基於美國的通膨水準到2022年底，甚至到2023年，都不可能達到2%的看法，埃文斯表示：「我們並不預期基金利率會在2023年以前提高，依我所見，可能在2023年底，或甚至到2024年才可能升息。」

他並表示，如果聯邦政府能多提供一點幫助，尤其對那些失業，以及在受疫情重創的產業裡找不到新工作的人，以及對面臨稅收大減的州與地方政府給予協助，經濟就能加速復甦，「只要一點額外的財政支持，就能消除當前環境中許多的不確定性」。

(時報資訊)