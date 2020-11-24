行政院長蘇貞昌今赴立法院施政報告並備質詢，再度受到國民黨團杯葛，議事持續空轉，民眾黨團副總召張其祿、幹事長高虹安痛批，開議至今累積700個法案，光宣讀就要3小時，但現在國民黨還在裡面持續杯葛，民進黨卻放任不管，「一個願打、一個願挨」，呼籲藍綠別再繼續打假球。對於國民黨杯葛蘇貞昌施政報告僵局，立法院長游錫堃今表示，期待在野黨一定回歸議事，有什麼事情在國會論政、質詢，真理會越辯越明。

高虹安指出，民眾黨團有近50個法案通過等著進院會做宣讀，才能在這個會期有進展，其中包括最低工資法和私校退場條例的草案，以及老人福利法、土石採取法、廢棄物清理法的修正案等等，國民黨卻擺人形立牌方式杯葛，說實在只要移除就可以開會，沒有那麼難。

高虹安質疑，民進黨團立委開心在旁邊餐敘，完全沒有要排除困難，或是想要開會的意思。」相較先前監委人事案，民進黨團積極爭取開院會的權利，藍綠甚至爆發衝突，現在國民黨團用輕鬆方式就杯葛12次，到底誰在打假球。

高虹安說，民眾黨團最早倡議「十八歲公民權」議題，結果近期綠營側翼粉專攻及民眾黨不簽「不復議同意書」，所以造成沒辦法完成修法，但其實是立法院長應召集修憲委員會，並選出召委，才能真正進行討論；她呼籲藍綠應為放任立院的空轉負責，否則這會期的成績將會是零。

面對國民黨持續杯葛蘇貞昌上台施政報告，游錫堃今受訪表示，事實上我們私下都有在溝通，只是都沒有好的結果。游錫堃強調，台灣是一個民主國家，國會是最高的民意殿堂，期待在野黨回歸議事，任何事情在國會論政、質詢，相信真理會越辯越明。

(中時 )