國研院半導體中心24日與全球處理器矽智財領導廠商安謀國際科技Arm簽訂「AI運算矽智財學研專案」，提升AI晶片設計的前瞻性與產業實用性，並能加速培育AI晶片設計人才。

Arm台灣總裁曾志光表示，AFA是Arm於2019年7月發表的全新矽智財授權模式，學研界可免費存取各種矽智財和工具，無需一一進行授權，設計團隊在取得矽智財授權前就能進行相關研究，生產時再進行付費。

半導體中心也成為全球首家獲得Arm最新發表、具有最高效能與效率的類神經處理器Ethos-N78授權的學術機構。Arm最新、效能最高以及效率最高的Ethos-N78類神經網路處理器也包含在合作專案裡面，讓半導體中心成為全世界第一家法人機構，能夠存取這樣的技術。

國研院指出，這次的簽約讓學術界可直接使用不同應用領域需求的AI處理器，如此即可專注於開發AI晶片的核心「人工智慧加速電路」，可降低AI晶片的設計門檻，加速AI晶片的技術實現。且未來學研團隊若要從事新創，所使用的矽智財可以快速轉移到新創團隊使用，幫助新創團隊建立核心技術並開發出產品。

(工商 )