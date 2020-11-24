正德（2641）發行4億三年期有擔保普通公司債已於本月18日申報生效，並於23日取得上櫃同意函，有助於公司之財務結構大幅改善，長短期負債趨向合理，使公司船隊擴充穩定成長。

該公司今年前三季營業毛利1.64億元，毛利率28.4％，年增10％；稅後淨利0.75億元，每股盈餘0.49元，年增38％，每股盈餘0.36元。109年前三季毛利率、營益率、稅後淨利率及每股盈餘均較108年同期提升。

正德今年第三季合併營收1.93億元，營業毛利0.54億元，毛利率為27.77％；稅後淨利0.28億元，每股盈餘0.19元，較去年同期稅後淨利0.18億元，每股盈餘0.12元，皆呈現持續成長。

正德近兩年調整船隊營運模式，出售萬噸以下小船，購入4~6萬噸船舶，以長約鎖住獲利進入持續獲利模式。營運上配合市場發展趨勢與需求加之船舶保養系統化成本控制得宜，整體效益逐季發酵顯現，帶動整體毛利較前一年度提升，拉升每股淨值上升，對股東權益及正德未來長期穩定發展具有正面助益。

今年5月正德簽約購買載重噸數1.65萬噸散裝貨輪，在6月簽妥長約鎖住獲利且已加入營運行列。正德以優質租家為主，緩步擴充船隊，簽訂長期租約，確保獲利逐步成長，已持續第三年獲利。截至109年第三季為止，已連續11季獲利，普遍毛利率皆維持平均約25％以上，今年年初不受COVID-19疫情影響，維持穩定獲利狀態。

隨著貨櫃航運之大幅復甦成長，業界依過去經驗散雜貨輪之BDI指數可能接著大幅上揚，其主要原因在於過去幾年船舶供需的調整，由於過去幾年航運景氣不熱絡，船公司不願意投資新船，船廠訂單減少，下水加入營運更少，而舊船拆解多，故造成貨櫃船舶於市場上供不應求。2020年初COVID-19之世界主要經濟體封城，造成需求大幅減少急凍。目前隨著疫苗之發展，FED、央行之寬鬆政策，各國需求大增急須補貨，造成貨櫃航運之V型反彈。

目前正德船隊數量有14艘，其中12艘持有1年以上到10年長期租約，航線遍佈全球主要在歐美、中東、印度、非洲及東南亞，其餘2艘採1年內短期出租，租家主要營運航線已涵蓋全球。目前營運政策以最佳化利潤及市場因素考量為續約基礎，盡可能將所屬船舶出租，並考量依各區域市場如大西洋、太平洋等運價行情變化，慎選優質並具發展潛力的租家，以此提高獲利空間。

散裝航運業2020年全球景氣雖受到疫情嚴重衝擊，但因著疫情逐步趨緩，各國防疫措施逐漸完善與明確落實開始積極振興經濟，活絡貿易，運輸業進入需求回補階段。但近期市場干擾因素太多，中國大陸停止採購澳洲煤碳，美國總統大選紛擾造成市場觀望，歐美疫情升高經濟活動放緩。

不過冬季風雪季逼近，大宗貨會搶在冰封前運送，全球貿易需求回補與第四季傳統旺季，受惠於經濟活動重啟，生產活動漸漸恢復正常，帶動貨量回升，船舶供給受限，航運業後市審慎樂觀可期。

(工商 )