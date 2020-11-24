迎接跨年商機，台北西華飯店推出兩種跨年住房方案搶客，其中「河輪派對水上跨年」住房專案，送賓客至大稻埕參加河輪派對，再回西華飯店享受一夜好眠。而「高樓煙火美景倒數」住房專案，開放賓客至西華飯店頂樓觀賞台北101煙火，在美景中迎接新的一年。

台北西華飯店的「河輪派對水上跨年」住房方案，2020年12月31日晚間十點半開始，至2021年1月1日清晨一點半，賓客可以享受河輪上的Live DJ表演、KTV歡唱，以及露天酒吧暢飲，並享用西華飯店外燴準備的精美自助餐點，派對結束後由西華飯店專車送回飯店、於西華全新落成的「尊榮豪華客房」中享受一夜好眠，隔日更體恤賓客派對後的辛勞，將原本飯店供應早餐的時段（上午六點半至十點）特別加開一「早午餐」時段，延長開放專案房客於上午十點半至下午兩點用餐，並享有延遲至下午兩點退房的禮遇。前十組預訂，享獨家寶格麗奢美旅行組及房型升等禮遇。每房晚22,800元，含兩人分河輪派對船票。

「高樓煙火美景倒數」住房專案，每房晚10,000元起，入住西華豪華客房，賓客先於B-one自助餐廳享用晚餐，接著至西華頂樓觀賞台北101跨年煙火。亦可加價至每房晚12,000元入住西華全新落成之尊榮豪華客房，同樣能享受上午十點半至下午兩點的「早午餐」禮遇。以上價格均須加一成服務費。

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