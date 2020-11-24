外交界消息人士表示，聯合國安全理事會明天將首度針對衣索比亞泰格瑞省（Tigray）動亂召開會議。
消息人士今天透露，這場線上會議不公開，也不清楚會後是否將發布聲明。
衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）要求北部泰格瑞省領袖投降，否則就會對泰格瑞省首府馬凱勒（Mekelle）發動全面攻擊。他4日對泰格瑞省執政黨泰格瑞人民解放陣線（Tigray People's Liberation Front, TPLF）發起軍事行動，指控他們攻擊區內兩座聯邦軍營，還違抗並試圖顛覆中央政府。
據報有數百人遇害，但因通訊中斷，無法向雙方證實相關說法。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）上週呼籲開放人道走廊協助深陷戰亂的平民，還稱當局目前為止拒絕嘗試斡旋。
他在紐約告訴記者：「我們非常擔心衣索比亞情勢。」他並警告恐發生「劇烈的人道衝擊」，包括在鄰近的蘇丹地區。
他說：「我們持續要求徹底遵守國際人道法，也要求在必要時開啟人道走廊並停火，以讓人道救援物資得以運抵。」
聯合國難民署（UN Refugee Agency）今天表示，超過4萬衣索比亞人逃往鄰國蘇丹。
(中央社)
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