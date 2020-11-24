新竹Big City周年慶將於本周四、26日至12月7日強勢登場，巨城董事長李靜芳（前右三）24日特別帶著員工誓師高喊12天、24億衝衝衝。（巨城提供／陳育賢新竹傳真）

刷手們準備好了嗎？全台壓軸強檔，新竹Big City周年慶將於本周四，26日至12月7日強勢登場，看好大新竹驚人的消費力，預估12天可望銷售24億，平均1天賣2億，目標將成長6％業績，巨城董事長李靜芳24日特別帶著員工誓師高喊12天、24億衝衝衝。

遠東巨城購物中心營運長游欣宜表示，今年全球雖受疫情影響，但國內防疫有成帶動消費市場熱絡，此次周年慶有超高CP值商品組合、最強品牌特賣會、人氣話題快閃店，除了滿千送百，還針對各樓指定業種推出天天滿額贈，直接回饋給消費者，再加碼抽按摩椅及跑步機、17大銀行信用卡滿額禮、購物刷HAPPY GO Pay點數最高26倍滿額再抽萬點。

另外，吉祥物阿Mall化身超實用來店禮，休閒旅行、居家生活連續8波不間斷，有毛毯、直傘、摺疊收納箱、珪藻土地墊、保溫提袋、旅行收納組、收納背包及隔熱手套，驚喜限定加贈禮滿足廣大消費者。

游欣宜指出，雖然第1季受疫情影，民眾消費力衰退，但暑期過後則是大爆發，巨城今年前10月業績反而是成長3.5％，因此，各櫃對周年慶是做足準備要再衝一波。

此次周年慶前，巨城再引進點睛品旗下全台獨家「PROMESSA」婚嫁訂製體驗店，以及竹苗獨家「adidas Originals」經典旗艦店同慶，氣勢銳不可擋。

香氛保養主打大容量囤貨必買4折起滿額再送品牌好禮；3C家電則看準iPhone 12系列貨量充足搭配單筆滿額送，還有頂級音響品牌BOSE、集雅社滿萬折千；男女流行服飾6折起最低2折，Outdoor全區商品最低2.9折起，搭配單日累計滿額贈，估計香氛保養、3C家電、服飾類整體業績都將齊聲上揚。

此外，驚喜亮點則是總共有109家超夯快閃店及聯合特賣品牌輪番出擊，60家全新登場品牌中約1/3首次進駐桃竹；11月26日起，精品級千層蛋糕「Lady M」快閃店，獻上全球獨家巨城限定的千層蛋糕新口味，還有來自大阪工匠級的「生吐司專門店」，堅持當日限量出爐。

也網羅全台北、中、南人氣排隊名店，有高質感路線的「松露餅乾」、粉絲敲碗期待的「鴉片綠豆蒜」、熱度依舊高溫不退的「西螺麻糬大王創始店」強勢登場，搭配獨家限時買1送1排隊熱潮，預期帶動整體餐飲業績強勁成長。

連鎖大型店強力吸客助陣，歡慶UNIQLO來台10周年26日起至12月2日，連7天單筆消費滿額贈經典環保購物袋，MUJI無印良品週年慶全檔期單筆消費滿1000贈100。

(中時 )