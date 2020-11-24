繼桃竹苗1.9萬公頃二期稻作區停灌後，中央旱災應變中心明(25)日也將決定嘉南一期稻作是否停灌。環團表示，2016年《水利法》增訂對月用水量大於1000度的用戶附徵10％至30％的耗水費，經濟部卻一直沒有依法開徵，呼籲經濟部應加快開徵耗水費，同時也要求政府針對用水大戶實施水費差別費率。

台灣水資源保育聯盟、台南市水資源保育聯盟、台南市環境保護聯盟 、台中市后里區農業與環境保護協會等今(24)日於立院召開記者會。

根據《水利法》第18條規定，用水標的依序民生、農業、水利、工業、水運、其他用途等；然而每次優先停水的都是農業用水，工業用水與農業用水之爭再次浮上檯面。

時代力量立委陳椒華表示，除了已經停灌的桃竹苗二期稻作區，其他農業大縣如台南、嘉義、台中等明年一期農作的水情同樣不樂觀，本次若再停灌，估計受到影響的一期水稻種植面積恐高達8萬公頃，佔全國水稻種植面積16萬公頃的一半。

陳椒華指出，我國有8500家用水大戶每月用水逾1000度，這些工商大戶僅佔總用戶數的0.12％，用水量卻佔了30％。 2016年《水利法》增訂對月用水量大於1000度的用戶附徵10％到30％的水費，經濟部遲遲未依法開徵，實有行政怠忽之嫌。

她說，目前工業用水與民生用水的水費依然沒有脫鉤，造成台灣水價便宜，對外招商時都以低水價吸引高耗水業者，經濟部應加快開徵耗水費、實施水費差別費率，以維護農業用水的權益。

台南市環境保護聯盟理事長黃安調說，政府不能因為農業產值比工業低就作為調整用水順序的依據，批評政府眼光「過於狹隘」，怎麼會是先對農田停灌？

台南市水資源保育聯盟理事長李建畿指出，近年來許多縣市政府進行伏流水的開發利用，以穩定地供給農業及民生用水，例如彰化縣利用伏流水解決農業用水的不足，未來期待伏流水的收集及開發能持續推動，以平衡台灣缺水的問題。

(中時 )