曾為蔡依林、潘瑋柏、林俊傑及王心凌等大咖明星編舞的舞蹈老師藍波，與妻子丸子育有一女潔潔，近日他帶著女兒上節目《小明星大跟班》，潔潔在眾人面前辣跳國標，高顏值與好身材超吸睛，連李亞萍都大讚跟混血兒一樣美。

潔潔繼承舞者老爸的衣缽，以跳國標舞的方式登場，她留著一頭烏黑亮麗的過胸長髮，身穿亮黃色的性感舞衣，展現婀娜多姿的體態，流蘇激短裙擺在動作的轉換中飄揚，一雙纖細長腿又直又美，轉身又辣秀無瑕美背，尤其她認真跳舞的神情，散發濃濃的自信與女人味，不只讓旁邊的余祥銓和韓靖看得如癡如醉，藍波也用驕傲的表情肯定女兒的演出。

潔潔跳完舞後，馬上受到現場所有人的歡呼與掌聲，李亞萍不禁讚嘆：「她換上這個衣服然後跳起舞來，都完全變一個人！」認為潔潔的自信心爆棚，且五官不像台灣人，「我覺得她像混血兒！」吳宗憲不忘開玩笑：「藍波老師年輕的時候很荒唐啦！」藍波沒好氣地回：「我在台灣人家也不覺得我是台灣人。」他坦言每次看女兒表演，「她緊張之外我更緊張！」爆料女兒為這場演出煩躁已久，不停碎念「哪裡我不熟、接點接不過去」等，所幸完美地跳完一曲。

節目播出後，許多網友看到潔潔都眼睛一亮，紛紛留言：「潔潔氣質出眾，像媽媽混血兒臉呀，自然高挺鼻子，汪汪大眼，漂亮直腿，有明星特質，星二代路，看好潔潔」、「藍波老師女兒現在這個年紀就這麼漂亮，身材又美，而且腿超美的」、「藍波老師的女兒可以出道了，實力和能力都很厲害欸」、「潔潔才是收視高點」。

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(中時新聞網)