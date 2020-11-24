國泰產險與中興保全科技24日作跨界合作，將IoT（Internetof Things）防災設備與國泰產險保險服務結合，透過雙方資源與服務價值鏈的整合，重新梳理用戶端到端體驗旅程，讓消費者以最簡單的方式，獲得全方位的保障。

國泰產險表示，此項合作中，客戶若使用「IoT火災事故加值服務」，當居家的IoT設備偵測到異常，如：瓦斯濃度、煙霧、溫度等出現短時間溫度竄升或大量濃煙，將立即發送訊號至中保科技的24小時管制中心，管制中心人員前往事故現場勘察後，如確定為火災事故，將透過API同步通報國泰產險，客戶只要提出損失清單、維修單據等損失證明給中保服務人員，即可加速國泰產險的理賠服務。此創新流程是透過雙方資源與服務價值鏈的整合，重新梳理用戶端到端體驗旅程，讓消費者以最簡單的方式，獲得全方位的保障。

國泰產險說，國泰產險與中保科技本次推出「IoT火災事故加值服務」，未來在智慧家居也將持續整合金融與IoT設備間的解決方案，透過人與科技的充分結合，持續聚焦客戶需求，驅動更多樣化的產業應用，打造服務生態圈，讓客戶在生活的各處都用到國泰的服務。

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