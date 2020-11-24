彰化縣芳苑鄉新生村傳出將有大型養雞場將進駐，引發居民不滿，24日上午齊聚養雞場門口抗議，當地村長吳克修表示，芳苑蛋雞場以新生村為中心，散佈在四周，光新生村附近的蛋雞場，就超過30場，味道難聞病蚊蟲等問題衍生，居民早就受不了，多次陳情縣府都無效，在這樣下去，不排除動員到縣府抗議。

今天上午新生村1家未蓋好的養雞場門口，聚集新生村超過百名村名，高舉白布條抗議，村長吳克修說，真的已經受不了了，芳苑地處偏鄉，地價便宜，來設置蛋雞場的都是外地人，錢都他們在賺，但苦的都是村民，希望政府幫幫忙，不要再讓養雞場進駐了。

王功國小校長謝格倫也是新生村民，一早同樣現身抗議會場，他表示，政府要開放養雞場，應該考量當地居民，新生村已經被養雞場包圍，你還要開放，政府若要增加產量或雞蛋品質，應該輔導現有養雞場，進行產業升級或提升，進行先進設備改善，這樣不僅增加產能，還能有效改善空氣品質，一舉兩得。

吳克修還說，新設養雞場面積約2千坪，換算下去至少可以養2萬隻蛋雞，雖然廠商強調用先進的科技，會做好相關汙染防治，不會影響到當地環境，但居民已經達成共識，絕對不願意再增加養雞場；也會持續要求現有的養雞場，進行改善。

吳克修強調，不是因為外地人要興建才阻擋，連在地人他們也不給蓋，會堅決反對到底，別的縣市有規定畜牧場應距離住宅500公尺，但彰化只規定350公尺，有很多法規面的問題，希望政府能重視，不然一定會走上街頭，捍衛我們的生活品質。

(中時 )