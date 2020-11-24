川普同意啟動政權交接，美股四大指數昨夜整齊收高，道指近逼三萬大關，今日美股期指接力上漲，而台股早盤開高後，挾昨日外資回頭買超百餘億元、台積電(2330)衝關500以及聯電(2303)噴量飆升氣勢，一度衝高至13951.17點，再寫盤中新高紀錄，可惜台積電挑戰500關再度告失並翻黑狹盤，大盤多頭士氣受挫，電金傳同步熄火，指數快速滑落低檔，一度探至13798.32點、回測5日線，所幸有PCB、被動元件、太陽能、面板族群攜手強撐，終場集中市場收13807.13點，下跌70.88點，險守5日線，總成交值增至2632.10億元；店頭市場收172.61點，跌0.45點，總成交值645.84億元。

分析師表示，台股今日開高創高後拉回收黑，短線暫看5日線支撐，後市需留意拉回是否出現量縮的情形，手中有持股者不妨分批獲利了結。由外資動態觀察，現貨市場雖維持買超，但期貨市場減碼多單，整體淨多單口數降至1.7萬口，屬偏空調整。

盤面上，聯電ADR周一暴漲20.24%，今早股價以38.2元開出，一度拉升至39.7元，續創2002年7月以來波段高價，市值超車股王大立光，終場收38.15元，漲幅4.95%，衝出58.7萬餘張成交量；嘉澤(3533)受惠市場看好CPU插槽大爆發，獲高盛列追蹤名單，並喊出目標價600元，今午盤後飆上漲停鎖死、收471.5元，成交量同步暴衝至4651張。景碩(3189)受惠5G及物聯網帶動ABF載板需求，且BT載板業務有望搶攻天線封裝（AiP）商機，獲美系外資首納追蹤股，給予買進評等、目標價135元，今早盤攻上漲停84.7元鎖死，成交量近3萬張，仍有1.5萬餘張買單排隊；面板價格11月漲勢持續，友達(2409)、群創(3481)今日人氣升溫，成交量雙雙超過19萬大張，股價聯袂漲逾2.5%。

分析師指出，台股近3週已漲1000多點，短線漲多，今日回檔震盪整理，預期短線中小型個股表現將較為突出。若以長期來看，多頭格局不變，逢拉回不妨慮分批布局，年底消費旺季將有利科技產業拉貨力道，手機、平板等相關供應鏈可留意。

(時報資訊)