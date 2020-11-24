新北市楊姓男子前年12月底在汐止區建成路購買晚餐，58歲朱姓男子向他索討香菸，楊不勝其擾，竟抓住朱衣領往後推，導致朱倒地後腦撞擊磁磚，2天後顱內出血死亡。士林地院委由三軍總醫院精神鑑定，認楊未達辨識違法能力不足，依傷害致人於死罪，判處有期徒刑7年4月。

楊姓男子案發時與家人購買晚餐，朱男向他索討香菸，楊作勢驅趕、警告不要再來，但朱離去不久，又在度上前索討，氣得楊正面抓住朱的衣領往後推，朱後腦撞擊人行道磁磚，倒地不起，楊偕同家人離去，仍因頭部外傷、顱內出血以及顱腦損傷死亡。

楊辯稱是拉扯過程腳步勾拌，他也不知道朱有服用降血壓藥物，無法預見撞擊後較一般人不易止血。而且，朱上前索討香菸時，楊擔心朱對前妻、祖母、兒子不利，楊的辯護人主張是正當防衛，但法院並不採信。

法院勘驗監視器，以推擠過程未見2人有腳步交纏的情形，朱往後退5步直接倒地，楊也沒有趨前關心，而且醫院說明，死亡結果並非因肝臟疾病導致凝血機能變差，而是顱內外傷性出血導致死亡。

法院屬拖三軍總醫院北投分院進行精神狀況鑑定，結果是楊在犯罪行為當下，未達行為違法或其辨識而行為能力不足，並不符合減刑條件。

判決指出，楊因朱反覆索討香菸而有不滿，他身高178公分、體重80公斤，朱身型較為瘦弱，不堪年輕力壯的人用力推倒，楊犯案後始終否認犯行，雙方因賠償金談不攏尚未和解，且沒有悔意，依法予以判刑。

(中時 )