高雄市長陳其邁就任滿3個月，市府研考會23日深夜搶先發布民調，顯示市民滿意度高達6成，更特別強調「市民光榮感從韓前市長時代的5成5提升到6成6」，不過，24日台灣民意基金會發布民調，陳其邁以25.5％成為「最不欣賞的六都市長」，他下午接受媒體聯訪表示，會不分黨派傾聽民意，施政更努力，讓市民看到城市的進步，進而減少社會對立。

陳其邁8月24日就任至今滿3個月，高市府研考會昨晚公布最新施政滿意度民調，施政滿意度高達6成、近6成6市民對身為高雄人感到光榮；市府更強調，現在市民光榮感高於前市長韓國瑜任內最後一次調查的5成5，「可見陳市長帶領的新市府團隊讓高雄人感到更光榮」。

沒想到，台灣民意基金會24日上午也發表最新民調，在全台民眾「最不欣賞」的六都市長，陳其邁以25.5％「奪冠」、接著依序是台北市長柯文哲24.2％、台中市長盧秀燕17.6％、台南市長黃偉哲8.5％、桃園市長鄭文燦2.6％、新北市長侯友宜1.8％，未表態或沒意見者19.8％。

陳其邁下午回應媒體表示，現在他是高雄市長，施政不分黨派，包括用人、施政工作的推動都會很謙虛傾聽民意，畢竟高雄市在今年有很多事情發生，除了總統選舉，又有罷韓投票、市長補選，他希望施政更努力用功，讓市民看見城市的進步，減少對立，撫平社會傷痕。

媒體進一步追問，台灣民意基金會的民調結果，和市府研考會自做的民調，似乎呈現天差地遠？陳其邁僅簡短回應「民調我們都參考啦」，隨即結束受訪。

國民黨文傳會副主委、前高市新聞局長鄭照新則在臉書諷刺，陳其邁就任3個月，市政屢屢出包，包括乙烯外洩事件消極封閉、人道飯店防疫漏洞、萊豬議題不敢承諾、不顧民意復建輕軌等，終於獲頒「最不受歡迎市長」榮銜，「這就是其邁的2年拚4年，時間會證明誰在說謊、誰說實話！」

(中時 )