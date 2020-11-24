北市勞動局3年來，裁處非法聘僱或容留外國人工作案件數逾千件，其中過半違反的都是餐飲小吃店，其中更有逾7成的店家，未查驗相關證件就急著讓外國人上工，若非法聘僱屬實，即違反《就業服務法》，將裁處15萬以上、75萬元以下罰鍰，呼籲雇主須守法。

勞動局指出，餐飲小吃店常因人手不足，當有外國人面試時自稱是外籍配偶或學生，逾7成店家沒查驗，急著讓外籍人士上工，其餘店家即便有查看居留證等部分證件，也多表示看不懂，或不知道應查驗的證件有哪些，甚至有部分店家誤認讓外國人「試做」、「幫忙」，沒給付薪資就不算僱用。

然而，勞動局長陳信瑜說明，只要在店內提供勞務，就是「工作」，仍違反《就服法》處15萬以上、75萬元以下的罰鍰；提醒雇主在應徵外國人時，記得3步驟，「問」來台身分、「查」正本證件、「照」下留存。

陳信瑜說，餐飲小吃店老闆大多對相關法令不熟悉，勞動局已於官方網站設置「聘僱移工居留證查詢專區」，協助雇主辨認得否僱用外國人，也印製「僱用外國人－停看聽」宣導磁鐵，將查詢專區的QR-Code、應查驗的證件及詢問專線都印在磁鐵上，方便店家貼在冰箱或工作區等顯眼處。

勞動局將與市場處及北市各大夜市自治會攜手聯合宣導，25日晚間將前往臨江街夜市、饒河街夜市及寧夏夜市，向店家進行重點宣導及廣發宣導磁鐵，預計年底前完成16場夜市聯合宣導，避免民眾因誤聘非法移工而遭重罰。

(中時 )