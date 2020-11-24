不少吃辣愛好者不僅餐餐要吃辣，甚至喜歡挑戰吃辣極限，日前一名鹹酥雞店家接到一份訂單，客人在備註欄寫上「要狠辣狠辣的辣椒，你最好辣死我，沒死你就完蛋。」讓店家相當傻眼，在加辣時更緊張，灑粉時一度用力過猛，辣椒粉罐的蓋子脫落至炸物內，差點整罐辣椒粉也都加進去。

該店家在臉書「爆廢公社二館」發文表示，他們接到到一份訂單，客人要求在鹹酥雞加辣，辣度要非常大，甚至在訂單上備註「你最好辣死我，沒死你就完蛋了。」店家遇上此要求覺得很特別，壓力也相當大，在灑辣粉時一度快將整罐辣椒粉撒進去，甚至讓辣椒罐的蓋子掉進鹹酥雞內。

店家遇到顧客要求加辣，顧客甚至要求「你最好辣死我，沒死你就完蛋了。」（圖／翻攝自臉書爆廢公社二館）

不少網友看到這特殊的要求覺得相當好笑，紛紛留言表示，「把店裡庫存的辣椒粉全加進去」、「這客人好狠」、「這應該邊吃鼻孔邊噴辣椒粉吧」。

店家在加辣時更緊張，灑粉時一度用力過猛，辣椒粉罐的蓋子脫落至炸物內，差點整罐辣椒粉也都加進去。（圖／翻攝自臉書爆廢公社二館）

也有網友分享遇到特殊吃辣要求的經驗，先前有人在訂單上備註寫下「辣到會脫肛的」，結果真的讓他拉肚子，在廁所待了快1小時；也有某夜市攤販被客人要求要很辣，結果提供「死神椒」給客人。

(中時新聞網)