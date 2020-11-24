顏庭笙持含有大麻菸油的電子煙遭逮。(圖/中時陳志賢攝)

女星陳艾琳的老公Alex（顏庭笙）今（24日）爆出，持含有大麻菸油的電子煙遭逮，警訊後依違反《毒品危害防制條例》移送台北地檢署，經檢察官複訊後，Alex於下午2點諭令3萬元交保候傳，而陳艾琳稍早則首在IG發聲：「目前先生涉及的狀況，我還沒有機會了解，請待我釐清後給各位回覆。」

陳艾琳稍早在IG現實動態發文，談到Alex持毒被逮「謝謝各位關心，目前先生涉及的狀況，我還沒有機會了解，請待我釐清後給各位回覆。」陳艾琳感性表示，謝謝粉絲一路以來對她的信任「我不曉得再爬起來一次要再花多久時間，但無論如何，我會努力去面對。」。

陳艾琳IG限時動態全文。（圖／取材自陳艾琳Instagram）

Alex今凌晨被警方在國道三甲線下台北市辛亥路口攔查，警方聞到他車子和身上都是大麻味，當下察覺有異、立刻詢問顏庭笙是否持毒，顏也隨即坦承，警訊後依違反《毒品危害防制條例》移送台北地檢署，經檢察官複訊後，於下午2點諭令3萬元交保候傳。

陳艾琳和老公Alex（顏庭笙）同樣出身自節目《大學生了沒》，兩人去年從好友升格為夫妻，並育有一女，不過女兒才剛滿1歲，Alex就爆出持毒被逮，也讓陳艾琳和Alex的婚姻恐亮紅燈。

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(中時新聞網)