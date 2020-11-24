新生南路一段161巷電梯大樓，一次上架5間套房，全部屬拍定後點交的物件。（台北分署提供）

眾所矚目的遠航客機拍賣，經2次流標後，行政執行署台北分署在12月1日的「123聯合拍賣」中第3次拍賣，底價降到450萬元，僅相當於1輛豪華休旅車的價錢，台北分署表示，除了飛機，當天還有台北市蛋黃區的新生南路一段161巷電梯大樓，一次上架5間套房進行拍賣、書法卷軸、名牌精品、百貨專櫃首飾等。

台北分署表示，這次拍賣的不動產，共有台北市及新北市的土地34筆及建物7筆，都是投資置產的絕佳物件。尤其是新生南路一段161巷電梯大樓，一次上架5間套房更是拍賣亮點，這5間套房全部屬拍定後點交的物件，鄰近捷運大安森林公園站交通便利。5間套房的面積不一，拍賣底價在1370萬元至1710萬元之間。

會場上還有LV手鐲、萬寶龍鋼筆、Dior鑰匙圈等名牌精品，以及原本在百貨公司專櫃銷售的歐美進口手鍊、耳環、墜飾將進行變賣，價格實惠，送禮自用兩相宜。

(中時 )