男子田山盛國不滿NCC拒絕中天換照，19日到NCC門口噴漆，遭檢察官依反覆實施恐嚇罪為由聲請羈押。台北地院原裁定請回，案經高等法院發回更裁，北院改裁定2萬元交保，田山盛國除了日常生活及工作事務，其餘活動應先取得姑母同意。

北院第一次裁定認為，田山盛國沒有相同行為前科，犯罪情節輕微，檢方偵訊時也表示：「表達抗議，傷人是不應該的行為。」無從認定有反覆實施之虞；但高院認為他曾對被害人恫稱：「將採取行動，叫其他同事快跑」等語，足見加害對象並非特定、單一，足使人心生畏懼，犯罪情節是否輕微，仍有可議之處，發回更裁。

北院第二次裁定指出，田山盛國涉犯恐嚇罪嫌疑重大，還在對話群組中表示要再做其他恐嚇行為，顯見有反覆實施之餘，但考量目前未再恐嚇其他人，且田山盛國自陳罹患精神疾病，如果按時服藥，並受他人監督，即可降低反覆實施的風險，故命田山盛國2萬元交保，本案判決確定前，應依醫囑定時、定量服用藥物，除日常生活及工作事務外，其餘活動均應先取得其姑母同意。

(中時 )