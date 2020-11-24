台中市iBike將再增設1000站租賃站。（盧金足攝）

台中市iBike將再增設1000站租賃站！台中市長盧秀燕24日在市議會備詢時宣布，iBike2.0倍增計畫已決標，將開始陸續於全市增設iBike站點，除原有329站外，規劃再增加1000站，計畫不是倍增而是三倍增；配合捷運綠線通車將優先於捷運站周邊增設站點，預計3年內完成建置完善大台中大眾運輸環境。

台中市議會24日市政總質詢，市議員羅廷瑋關心iBike增設的進度。交通局長葉昭甫說，iBike自103年推動累計騎乘人次超過3900萬，相關設備陸續達到使用年限；交通局除計劃升級自行車系統為iBike2.0，更規劃於全市增設1000站租賃站，原有iBike1.0場站將逐年汰換、全面升級系統。

葉昭甫指出，配合中捷綠線行駛路線，將於捷運站點方圓1公里內規劃起訖點位，目前捷運已有11站點出入口設置iBike租賃站，剩餘7站（北屯總站、舊社站、四維國小站、文心櫻花站、九張犁站、九德站、高鐵台中站）將優先建置；文心路沿線各大重要路口也納入評估，延伸軌道運輸服務範圍完善公共運輸最後一哩路。

交通局表示，相較原本iBike系統，升級的iBike2.0採車上機設計，增加多元支付方式，民眾可透過手機掃碼借車提升租借便利性；且輕樁式的iBike2.0啟用速度比較快，設站彈性較大，站點可佈設更廣、更密集，真正達到「交通任意門」的效果，使公共自行車服務深入台中市的各個角落。

葉昭甫強調，為保障iBike使用者，市府持續為使用者、使用者外的第三人，分別投保公共自行車「傷害保險」及「第三人責任保險」；只要使用者於iBike官網、APP或Kiosk登錄個人身分認證資料，即可投保傷害保險。呼籲所使用租借iBike的卡片與平台個資登記應為同一人，才可享有保險權益。

(中時 )