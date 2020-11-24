女星陳艾琳丈夫，也是台大高材生顏庭笙（Alex），遭警方攔檢查獲持有大麻電子菸，訊後依違反《毒品危害防制條例》移送台北地檢署，不排除諭令交保候傳，而她也被爆出和前MP魔幻力量成員阿翔當初有婚約時，和現任丈夫顏庭笙搞婚外情時，當場被抓姦在床。

顏庭笙和陳艾琳同樣都是從《大學生了沒》出道，當時陳艾琳爆料前夫阿翔外遇，甚至還跟女粉絲約炮，讓她氣到流產，2017年初爆出協議離婚時，她更怒轟阿翔提出千萬離婚費，不過卻反被爆料和顏庭笙搞婚外情，甚至還被阿翔「抓姦在床」，不過陳艾琳則反擊全是為了報復，相較阿翔表示為了妻子一切都可以退一步，只希望能撐住這個家，可以說是格外諷刺。

對於丈夫呼麻被逮，陳艾琳表示會先行釐清狀況。（圖／chen_ai_ling51 IG）

不過顏庭笙和陳艾琳當時不畏流言，甚至結婚生下一個女兒，更不時曬恩愛閃瞎網友，後來除了自爆昔日約炮史：「在沒有欺騙和出軌狀況下，成年人有性需求是很正常的」，更坦言顏庭笙知道這段過去，此外今年4月更發文大方談及過去失敗婚姻，坦然面對過往的種種黑歷史。

如今顏庭笙呼麻被逮，她在得知後也做出回應：「謝謝各位關心，目前先生涉及的狀況，我還沒有機會了解，請待我釐清後給各位回覆。」接著更感謝粉絲一路以來的信任，強調無論如何，都會努力去面對。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時新聞網)