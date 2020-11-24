人們都希望自己的人生能夠順風順水，有計劃結婚的女人則希望自己能夠和好對象結婚，過著幸福的日子。星座運勢網站「星座愛情不求人」分享，以下4個星座的女人天生有鳳凰命，不但整體運勢順遂，也通常能走入令人羨慕的幸福婚姻，一輩子好運用不完。

▍第四名：白羊座

白羊座的女生很有福氣，尤其是財運特別旺，桃花運也不錯，可找到值得信賴的好對象共度幸福的一生，白羊座的女生個性熱心又可愛，因此很容易受到旁人疼愛，天生有鳳凰命，一輩子衣食無虞。

▍第三名：天秤座

天秤女普遍來說屬於高顏值的族群，同時又擁有好人緣，婚後不但能兼顧家庭和事業，又能旺夫，他們婚後很願意犧牲自己成就大局，這樣的賢內助讓男人對他寵愛不已，一生福星高照。

▍第二名：金牛座

金牛座的女生天生好命，從小到大活得像童話裡的公主，不太會受到欺侮和委屈，他們通常在快樂的家庭中成長，個性和氣質都很棒，吸引了眾多追求者，過著令人羨慕的幸福人生！

▍第一名：雙魚座

雙魚座的女人一生都非常幸運，而且他們通常都思緒靈活，非常聰明，也擅於做人處事，通常能夠擁有好人緣，桃花運和姻緣運方面，也因為他們很會看人，能夠與可靠又體貼的對象走入婚姻，一輩子都活的順心又有福氣，是十二星座女中鳳凰命最旺的。

(中時新聞網)