據歐盟一份文件顯示，歐盟計畫鬆綁專利，讓民眾可以更便宜地獲得仿製藥(generic medicines)，該行動可能讓大藥廠營收受創。

歐盟行政單位預計周三公布一項策略，讓藥品更容易獲得，以防止第一波疫情發生的短缺問題發生。該文件檔案顯示，執委會考慮一目標策略，支援更廣泛的仿製藥和生物性相似競爭物。

藥物的仿製版本為專利藥物的廉價仿造，有相同的活性物質，原本只有在原藥廠的專利到期後，藥廠才會開發。

據提案文件顯示，歐盟反競爭規則將更嚴格地應用在阻止專利持有藥廠，他們妨礙仿製藥或生物相似物的擴張。

歐盟預計在2022年通過的行動，將移除仿製藥進入市場的障礙，增加衛生系統的接受度，以及對專利藥品試驗的支援仿製藥授權申請，有更明確規定。

這可能會要求製藥商在歐盟27個成員國都提供專利藥，否則就縮短他們的智財時間。

歐盟區的藥品短缺和無供應，估有抗生素、兒童藥品罕見疾病。執委會估計超過7000種已知疾病的95%，目前都還沒獲得治療。

藥品短缺問題在春季的第一波疫情變得更嚴重，主因為出口禁令、其他貿易限制、印度限制撲熱息痛(paracetamol)的出口，讓止痛藥在歐盟國貨架上消失。

(時報資訊)