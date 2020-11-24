受惠大陸廠需求回升以及不鏽鋼價上揚，不鏽鋼廠運錩(2069)第三季轉盈，展望第四季在大陸廠及台灣廠出貨預計持續成長下，法人估第四季獲利優於第三季，全年可望轉為獲利。

運錩有台灣廠及大陸廠，第三季台灣廠月出貨噸數已回到疫情前8成水準，大陸寧波奇億廠亦受惠當地內需轉強，月出貨噸數已優於去年平均水準，公司第三季轉為獲利，終止連兩季虧損。

運錩前三季營收51.61億元，毛利率5.72%，營業淨利2398萬元，前三季淨損歸屬於母公司業主5450萬元，每股淨損0.35元。其中，第三季營收18.92億元，毛利率9.34%，營業淨利8254萬元，淨利歸屬於母公司業主6323萬元，每股淨利0.41元。

運錩今日參加券商法說會，公司指出，前三季台灣廠營收為29.97億餘元，銷售噸數49414噸，大陸廠前三季營收21.64億元，共計銷售44197噸；在毛利率表現上，台灣廠毛利率2.35%，大陸寧波奇億廠毛利率為10.33%。前三季台灣廠虧損7889萬元，大陸寧波奇億廠前三季獲利2438萬元。

運錩第三季歸屬母公司淨利約0.63億元，EPS 0.41元，終結今年前兩季的虧損。展望第四季，鎳價及不鏽鋼價持續走升，兩岸廠區生產規模逐步提升，加上公司積極優化良率與效能，預期第四季可望成為今年最好一季，全年營運倒吃甘蔗。

運錩為不鏽鋼剪裁加工廠，旗下有高雄大發廠，主要從事300系不鏽鋼熱軋、冷軋裁剪加工，產品以外銷為主；大陸轉投資100%持股子公司寧波奇億金屬，從事高精密不鏽鋼產品產銷，生產400系不鏽鋼產品，供應大陸內需市場。目前台灣及大陸占總營收比重約各58%與42%；營運績效則以大陸廠較佳。

運錩的產品應用包括3C、汽車、環保能源、家用電器、鈕扣電池、建築工程。前三季，加工物流占營收33%，建築占營收比重21%，家電占20%，電子零組件占比17%，其他類包括汽車、電池、環保能源共占9%。

(時報資訊)