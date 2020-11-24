搶攻秋冬面子商機，台灣線上零售業龍頭—富邦媒(8454)旗下通路momo購物網自即日起到11月30日展開momo美妝保養《一年一度狂歡購物節》，預估推升活動檔期銷售較平日成長近2倍。

秋冬交替之際，頻繁的高低溫濕度交替易造成肌膚敏感；momo購物網據站上銷售觀察，近期冬季保養商品買氣升溫，「滋潤保濕」、「抗老撫紋」及「修護肌底」三大肌膚保養訴求備受關注，溫度及溼度的劇烈變化也讓「低敏成分」保養品成為入手的指標，在質地上「精華液」、「乳霜類」則是冬季保養的採買重點。

富邦媒表示，據站上消費觀察，近日氣溫變化劇烈加上年末消費熱潮，帶動今年10月至今臉部換季保養商品銷售較去年同期成長60%，為與消費者一起愛護換季肌膚，momo美妝保養《一年一度狂歡購物節》即日起至11月30日展開，網羅約600個肌膚保養品牌，並推出好康優惠，預估推升活動檔期銷售較平日成長近2倍。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，10月合併營收約49.3億元，年增21.2%，再創歷年同月新高，累計1至10月合併營收約514.5億元，較去年同期成長28.7%。

(時報資訊)