工控記憶體品牌宇瞻(8271)發表CoreSnapshot秒速SSD備份復原技術，為可透過雲端或頻外管理（Out-Of-Band）一秒解除系統無預警損壞的即時解決方案。

有鑑於5G高速連網應用及AIoT邊緣設備的快速發展，設備系統運作過程可能因在極端環境或受到駭客的惡意攻擊，宇瞻CoreSnapshot可立即為如自動化工廠、POS機或KIOSK等設備服務商，解決儲存裝置因系統或軟體無預警運作異常或因勒索病毒造成重要資料被加密而停機導致重大營運風險或損失等問題。

宇瞻科技獨家開發CoreSnapshot韌體專利技術，提供SSD一秒完成整顆磁碟備份和還原。當工業電腦設備狀態偵測無預警的藍屏當機（BSOD）狀況下，一秒觸發CoreSnapshot恢復系統運作，立即解決如自動化工廠無預警停線、自動櫃員機系統錯誤或駭客勒索病毒攻擊、數位廣告看板藍屏、POS機或KIOSK當機等緊急狀況，解決當機停線造成的重大營運損失。

宇瞻科技CoreSnapshot秒速SSD備份復原技術，適用SV25C Cloud SSD系列，可搭載各種固態硬碟外型規格及容量，並整合硬體、軟體、雲端及BIOS等策略夥伴，除可在SSD儲存裝置系統（Client）端運作外，亦可透過公有雲、私有雲、頻外以及BIOS做遠端軟硬體觸發，依不同場域提供SSD即時救援解決方案。

(時報資訊)