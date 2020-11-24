我國採購新冠疫苗有譜，最快明年第一季就能取得至少460萬劑的疫苗，每劑訂金10.5美元（約新台幣300元），疾管署副署長莊人祥今天證實，我國已向COVAX支付訂金，依照COVAX的採購規則最少能取得該國人口10％的疫苗，因此衛福部長陳時中口中的有一部分落入口袋的疫苗數量，約460萬劑。

莊人祥表示，COVAX允許參與國採購該國人口10％～50％的疫苗數量，按照莊的說法，以新冠疫苗需接種2劑的方式計算，我國2300萬人口至少可得460萬劑疫苗，至多則可採購2300萬劑疫苗，不過我國實際採購的疫苗數量，莊人祥則不願透露。

疫苗價格部分，莊人祥說，COVAX日前公告的訂金價格為每劑10.5美元，但實際採購價格仍會視當地疫情狀況而定，且各家疫苗廠的定價也不同，以台灣疫情平穩的狀況來說，採購價格將會高於平均價一些，但仍有藥廠採公道價的定價方式，給予各國採購的費用均相同。

衛福部長陳時中昨在立院曾透露，目前加入COVAX平台的疫苗廠共有三家，分別是AZ、BNT、賽諾菲，莊人祥指出，我國對這三家疫苗都不排斥，言下之意就是指這三家品牌的疫苗都可能會採購。

至於最快何時能夠取得新冠疫苗，莊人祥表示，COVAX平台目前尚未公告疫苗發貨邏輯，也未通知何時能夠取得疫苗，但樂觀的話最快明年第一季就能取得，若要保守估計的話，則可能要算到明年中。

(中時新聞網)