考試院前院長關中23日舉辦新書《明天會更好：關中傳奇》發表會，揭露諸多政壇祕辛，像是一手策畫經典歌曲《明天會更好》，對於前總統馬英九等政壇人物也有赤裸裸觀察。不過，其實關中不久前才因罹癌住院化療，多年前更歷經喪女之痛。

關中致詞時提到，今年6月9日過完80歲生日，8月就生病住院。據《聯合報》報導，關中年中手術換了兩個人工膝關節，元氣大傷，淋巴瘤也因此病變成淋巴癌，8月住院化療兩個多月。

化療隔天，關中說，急性子的妻子就幫他找來師傅做假髮，一照鏡子發現自己怎麼「回春」，看起來像20多歲，自比像歌手翁立友，改了後又變成龍，再改變李宗盛。最後乾脆不要假髮了，他認為，一個人像個人；男人像男人；老人像老人，沒什麼不好的。

報導中也提到，關中的獨生女2011年於上海家中墜樓身亡，留下六個月大的女兒，這也是關中晚年心中最大的傷痛。關中夫婦將孫女帶回台灣照顧，現就讀小學，也出席這次的新書發表會。

(中時新聞網)