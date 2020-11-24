現代女性有人為了追求風潮，穿著上總是以「怪」吸引人目光。前不久，網路曾瘋傳一組照片，一名正妹穿著低腰牛仔熱褲上街，讓路人看了臉紅的是，她的褲子竟然破了個大洞，而且破到幾乎沒有左邊褲管，擔心她只要動作稍微大一點就會走光。網友看到照片紛紛嗨爆：「黑森林曝光了」。

大陸一名網友「爆笑三叔」，日前在越南街頭拍了一系列辣妹照，其中一名長髮辣妹穿著一件露出深V與小蠻腰的黑色上衣，搭配一件超短牛仔熱褲，秀出姣好的大腿曲線，許多男網看後大讚超養眼。但仔細一瞧，這名辣妹的褲子左邊破了一個大洞，走起路來神秘三角洲若隱若現，幾乎快要看到下體，讓人看了十分臉紅。

網友嗨翻辣妹穿的牛仔熱褲比真理褲還狂。（圖／翻攝自微博）

網友嗨翻辣妹穿的牛仔熱褲比真理褲還狂。（圖／翻攝自微博）

網友看後紛紛驚喊「太辣了！」、「比真理褲更兇」、「我路邊都遇不到啊」、「這褲子的設計很可以」、「真羨慕攝影師可以拍到這樣美景」。

但也有網友留言狂酸「乾脆別穿了吧」、「不怕冷風吹進洞耶」、「我不想看到妳的黑森林」、「是不是想引人犯罪」、「傷風敗俗！」、「這樣不冷嗎？」、「真傷眼」。

(中時新聞網)