市長黃敏惠說對比鄰近縣市，嘉市土地小、少，所以產業政策以觀光、消費、醫療為主，訴求世代宜居，以區域發展來說，嘉義市確實是雲嘉嘉觀光休閒消費中心，也是台灣西部走廊新都心。（呂妍庭攝）

嘉義市議員蔡文旭24日質詢時，指今年台商回流投資8000億，但經濟部官方統計資料，台商回流部分，嘉義市掛零，且嘉市工業用地近半閒置，質疑市府未把握機會，積極招商，市長黃敏惠同意土地開發率可以再提升，會把蔡文旭的建議納入政策，但也說對比鄰近縣市，嘉市土地小、少，所以產業政策以觀光、消費、醫療為主，訴求世代宜居，以區域發展來說，嘉義市確實是雲嘉嘉觀光休閒消費中心，也是台灣西部走廊新都心。

蔡文旭指中央針對台商回流，推出根留台灣企業加速投資方案，且統計今年台灣回流投資已達8000多億，創造6萬多個工作機會，雲嘉南4個縣市，雲林縣台商回來投資有92.44億；嘉義縣有181.49億元；台南市更高達1387.15億，但嘉義市台商回流投資的金額，竟然是「0」！

蔡文旭說，雖然市府建設處工商科提供的數據，至今年10月31日，嘉市醫療照護、消費娛樂、廠房擴建投資金額達55.7億元，但從北到南，嘉市是今年西部縣市投資金額最少的，且近半工業區未開發，質疑企業投資意願低，嘉市如何成為雲嘉南的領頭羊？要求盡快盤點土地、積極招商。

市府回應，嘉義市乙種工業用地共有230.81公頃，且都是私有地，分別位於後湖、博愛路兩側、中油公司、湖子內以及北港路兩側，儘管這些都是私人土地，但市府積極的編列預算，將在110年透過全面專業的盤點，掌握地主開發意願，供需利用情形等條件，召開投資說明媒合會，協助有意願開發的地主找到合適的投資企業主，希望多元引進現代化科技產業，提高土地開發與利用率。

市府強調，在沒有國營事業土地資源的支援下，雖然沒辦法吸納台商回流投資，但嘉義市仍然非常努力在自己城市的優勢條件上奮鬥，尤其2019年的營利事業銷售額為2312億元，創歷史新高，2019年嘉義市家庭可支配所得為101萬9459元，是非六都的第3名，彰化以南第1名，雖然嘉市沒有工業區，但卻是鄰近工業區的後盾，也非常努力的將城市的公共設施建設完善，讓中小型企業看到嘉義市與眾不同的工業發展潛力。

(中時 )