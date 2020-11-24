圖為108-109年公費流感疫苗接種計畫相同天數之執行進度比較。(疾管署提供)

公費流感疫苗快沒了，衛福部疾管署今天統計，今年603萬劑公費流感疫苗使用率已經接近9成2，扣除校園控流量，只剩下20萬劑可以施打，若符合對象再沒接種，12月1日就會開放55至64年齡層施打，預估又會再現一波「搶打潮」，疾管署預期接種速度又會再加速，可能於12中前就會打完，提醒還沒接種疫苗的高風險族群手腳要快。

疾管署監測資料顯示，上周國內類流感門急診就診共3萬9676人次，較前一周略升1.3%，整體疫情緩升，但低於去年同期的7萬2428人次，原因在於防疫時期大家都勤戴口罩；近期幼童就診人次高於其他年齡層，近4周上呼吸道及類流感群聚檢出呼吸道融合病毒RSV共14起，以幼托機構為多，高於2018至2019年同期，必須特別注意。

而根據疾管署最新統計，截至11月23日，國內公費流感疫苗接種數已超過560.6萬劑，使用率達92.9%。

疾管署防疫醫師蘇家彬表示，其中65歲以上長者接種數約185.3萬，接種率達49.8%，接近目標接種率52.5%；而學齡前幼兒接種數也有52.1萬，接種率45.7%，亦達目標接種率（55.5%）的8成。

蘇家彬強調，目前仍建議高風險族群儘快接種流感疫苗，因為12月1日開始，將全面恢復50到64歲健康成人可以重新接種公費流感疫苗，屆時接種劑量數目字可能會消耗更快。

疾管署副署長莊人祥說，扣除掉保留給學生跟幼兒接種所需的疫苗之後，目前還有20多萬劑，可供健康成人恢復接種之用，且12月額外加購的6萬劑公費流感疫苗也會陸續到貨，預估今年公費流感疫苗要打光光，時間點應落在12月中旬左右。

(中時 )