為迎接歡樂耶誕節，新北市板橋區公所將於12月5日下午2至5時在板橋花市舉辦「2020板橋花市聖誕同樂會」活動，現場安排有苔球DIY教學活動、捐發票愛心做公益、逛花市集章拿好禮等各項精彩活動，並結合多項街頭藝人表演秀，與民同樂。

板橋區長范姜坤火表示，活動當天下午1時20分開放現場報名共100組的苔球DIY教學活動、分2場次，當天來花市可以體驗超熱門的日式苔球製作，製作苔球的特色在於不使用硬性的材料，僅用植物的根部以水草包覆成圓形後，再以苔蘚披覆其外，透過製作苔球，感受親手接觸自然所帶來的滿滿療癒力。

為迎接歡樂耶誕節，新北市板橋區公所將於12月5日下午2至5時在板橋花市舉辦「2020板橋花市聖誕同樂會」活動。（板橋區公所提供）

為迎接歡樂耶誕節，新北市板橋區公所將於12月5日下午2至5時在板橋花市舉辦「2020板橋花市聖誕同樂會」活動。（板橋區公所提供）

為迎接歡樂耶誕節，新北市板橋區公所將於12月5日下午2至5時在板橋花市舉辦「2020板橋花市聖誕同樂會」活動。（板橋區公所提供）

另外有安排民眾捐發票做愛心的活動，於活動現場捐109年11、12月份發票3張，即可兌換手工小餅乾1份，數量有限，兌完為止。

板橋區公所表示，民眾於活動當日至FB粉絲團攤位出示「新北市板橋區公所」及「新北市板橋花市」的粉絲團按讚者可參加集章卡活動，如出示有10名好友加入者，另有加碼好禮贈送，集章過程除可獲得各樣精美小禮，完成後並可兌換多肉植物盆栽1盆，送完為止。

活動現場則有舞蹈、汽球秀及魔術表演等精彩演出內容，還有氣球姐姐跟畫糖叔叔現場秀技藝分送好禮，歡迎大、小朋友們作伙來逛花市搶好禮、A好康。

(中時 )