圖左為女網友收到的商品實拍照，圖右為賣家刊登的商品照，兩者顯然為完全不同之商品。（臉書社團《爆系知識家》／蘇育宣翻攝）

網購商品常遇「照騙」，不少人皆有慘痛經驗。日前一位女網友在臉書社團表示，日前透過網購平台購入一件印有小熊維尼圖樣的陸製羔毛帽踢，收貨時卻發現圖案是「無尾熊」，讓她氣得想退貨，並上網求助如何跨國退貨。

一位女網友在臉書社團《爆系知識家》中貼文求助，內文寫到她日前透過蝦皮購入一件羔羊連帽踢恤，沒想到歷經一番波折卻收到外觀差很大的商品，她心儀商品照上的小熊維尼圖樣才下訂，收到的卻是無尾熊圖案，上頭還寫著「Yea~」字樣。因此上網發文求助「有人在蝦皮辦理海外退貨過嗎？」盼能獲得網友的解答。

女網友也PO出與賣家的對話紀錄，可見到女網友氣急的向賣家說：「這根本不是維尼啊！你看不出來嗎？」，殊不知賣家卻回她：「大陸這邊，這個就是維尼啊，水水」，此話一出讓她忍不住怒嗆「你真的睜眼說瞎話欸，這兩隻長不一樣，你看不出來？」

文發出後網友笑倒一片，紛紛留言，「原來維尼還有分陸製和台製」、「大陸做正版的維尼是要勞改的」、「他寄給你的比較可愛」、「你賺到了，這是中國專有版本。以後升值空間大」；也有網友認真回應，「按蝦皮申訴，讓蝦皮去判」、「我退過一次，也是先到客服跟調解後，有憑有據有照片，就能退了」。

(中時新聞網)