頭份市冠軍柑農張騏楠拿著被烈日曬傷的桶柑說明災損情況。（謝明俊攝）

頭份市桶柑受乾旱影響，果粒明顯萎縮。（謝明俊攝）

頭份市桶柑受長期乾旱影響，果樹枝幹明顯偏黃，受損率至少4成以上。（謝明俊攝）

頭份冠軍柑農張騏楠當場剝開桶柑給市長羅雪珠看，說明桶柑缺水果肉受損情況。（謝明俊攝）

頭份市是苗栗桶柑重要產區，全市共有80餘公頃種植面積，今年受長期乾旱影響，加上日照曬傷，造成桶柑果粒嚴重受損萎縮，有近半面積受損，日前，農委會及苗栗縣政府農業處會勘農損，認為未達農損補助標準，頭份市長羅雪珠及頭份市農會24日複勘受災柑農，呼籲農委會重新鑑定農損，不要讓柑農血本無歸。

在頭份市上興里山區種有3甲多桶柑的冠軍柑農張騏楠，連續多年拿下頭份桶柑比賽冠軍，今年過年前還勇奪頭份市桶柑比賽特等獎，但相距不過1年，張騏楠看著滿山萎縮曬傷的桶柑，不禁搖頭表示，「這一大半的桶柑都不能採收了！」

張騏楠解釋，桶柑雖然耐旱，但是還是需要一定的天然降雨補充水分，尤其是果實成長期間，缺水會導致果粒萎縮，果皮變硬並充滿顆粒，果肉乾躁無水，加上日曬嚴重曬傷果皮，他種的3甲多桶柑，有超過5成都出現受損，剩下一半品質也大打折扣，根本不敢拿去賣。

頭份市種植桶柑面積約有80公頃，整整將近半年未降雨，尤其是近3個月正值桶柑果實成長，滴雨無下，已造成全市桶柑受損嚴重，據頭份市農會估算，應超過5成。

本月上旬，頭份市公所曾報請苗栗縣農業處災損會勘，經與農委會農糧署等單位會勘後，日前覆函頭份市公所，認為災損面積為百分之15，未達災損補助標準，但頭份市公所及頭份市農會認為，許多受損桶柑外表無異，但內部已經受損，希望農委會重勘。

頭份市長羅雪珠和農會幹部24日上午特別前往上興里張騏楠果園勘查，認為受損情況嚴重，呼籲農委會重勘，以保護柑農權益。縣府農業科則請頭份市公所持續觀察，再報府重勘。

頭份桶柑受乾旱日曬影響，災損嚴重

頭份市長羅雪珠呼籲農委會重新勘驗頭份桶柑災損情況

(中時 )