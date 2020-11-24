中鋼運通安全衛生室傅姓主任17日獨爬柴山失聯7日，24日上午傳出不幸消息，有登山民眾在柴山西岸秘境「觀海崖」發現傅男遺體。柴山是高雄市最親民的郊山，以彌猴出沒全國知名，有網友疑惑「爬柴山也會失蹤？」，事實上柴山雖親人，但地形、路徑其實相當複雜，迷路、失蹤、山難事件並不少，甚至有人說，柴山「怪點」很多。

傅男17日失蹤後，警消19日曾派出大批人力入山搜救，軍方及民間救難團體22日更派76人加入搜救，警方利用手機定位協尋，發現訊號最後位置出現在柴山路的20-1號機房附近。調閱監視器後，找到傅男的最後身影在中山大學文學院旁的登山步道，調閱鄰近地區監視器也沒發現傅男離開柴山的行蹤。

一直到24日中午11時35分，搜救人員於柴山觀海崖西南西方約100公尺岩壁處尋獲到失聯的傅姓主任，但遺憾的是找到人時已經明顯死亡。

柴山山難消息，在多個登山網站、PTT發酵，不少人問「爬柴山也會失蹤？」，有人回應「柴山其實超級危險」、「柴山坑洞有300多個 可能跌進去」、「偏離正常路線都很危險」。

《台南市登山會》也在臉書轉貼新聞指出，「不要懷疑，高雄柴山又出意外了，柴山是高雄市再親民不過的郊山，但是，你所不知，在壽管處舖設的木棧道之外，其實柴山的地形、路徑是非常複雜的，迷路事件經常發生，如果沒人帶，請千萬不要走小路抄捷徑，或是想私探洞穴、秘境」。

還有網友在臉書社團《登山通報站》表示「柴山有不少著名怪點」、「這個點磁場很差」、「柴山的磁場超亂，少女峰那面更大，連定位也常發生干擾」、「那是有個黑暗入口，最好爬其他山」。

(中時新聞網)