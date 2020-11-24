羅東夜市充滿在地特色，有許多臺北沒看過的美食，深深的吸引著我！尤其是宜蘭才有的特色食物例如卜肉糕渣、一串心、三星蔥餅⋯⋯

小春卜肉糕渣，宜蘭特色小吃「卜肉」，外皮香脆，肉質嫩而不膩的卜肉，是精選豬的二層肉及腰內肉混合特製的麵糊油炸而成，因以宜蘭腔台語發音為「爆肉」而後才有「卜肉」之名。卜肉則是自源自三星的庶民小食，選用豬的里肌肉裹粉油炸，灑上胡椒鹽，為夜市熱賣的隨手小點。相較於鹽酥雞，卜肉麵衣比較厚，整體也比較甜。糕渣也是要熱熱馬上吃，外酥內軟的口感，有一點像炸豆腐，冷了會有油膩感。宜蘭國宴名菜「糕渣」是以雞肉、豬肉和蝦仁剁成泥後熬成高湯，加入玉米粉凝固成型，再切塊裹粉高溫油炸而成。糕渣吃起來外酥內嫩，入口則化為高湯，由於看起來溫溫的，但吃起來卻相當燙口，也常以此介指宜蘭人「外冷內熱」的性情！

阿灶伯羊肉湯，羊肉片現點現涮，第一次到羅東夜市定不能錯過「阿灶伯當歸羊肉湯」迷人的當歸香氣，多到快滿出來的羊肉，很令人感動，在冷冷的冬天來上一碗暖滋滋！帶點小肥肉的羊肉片，現點現涮，保留了羊肉本身的鮮度，口感柔嫩，配上由豬大骨熬成的湯頭，格外香醇鮮美。羊肉切薄片狀，帶點油花，不會乾柴沒有羊羶味！除了羊肉湯，阿灶伯的臭豆腐也是一絕，外皮炸得酥脆，裡頭竟然像豆花般柔滑，口感相當奇特。但是最令人驚豔的是外酥內嫩的口感，阿灶伯的臭豆腐，一口咬下裏頭那綿密軟嫩的豆腐令人難忘！

張秀雄米苔目，宜蘭羅東夜市裡面還有張秀雄米苔目，充滿了小時候的古早味！切盤梅花肉、五花肉，再加上一碗暖胃的米苔目，就是羅東人最對味的早餐還是灌粉腸，是一種口感特別的宜蘭小吃，內餡軟嫩的粉漿豬肉加上外層帶點Q勁的豬腸！別地方吃不到！

宜蘭鄭記潤餅，羅東夜市60年老字號，潤餅內餡豐富是最大吸引力，現埸做的潤餅皮也是一大亮點。阿姨的手上拿著超有彈性的麵糰，手一抹，只見熱呼呼的鍋子上沾上一層薄薄的漿，而且慢慢烤乾就是一片片薄如紙的潤餅皮潤餅！現做潤餅已經不容易看得到！共有三種口味，包含原味、麻辣和芥茉，紅糟肉、豆干、蛋酥等七種配料！

隆新一串心，一串心是在羅東才看得到的獨特古早味，它就是油豆腐捲，將空心的油豆腐，填入煮熟的粉腸、香腸、豬肺或叉燒肉等主料。再搭上蒜苗、韭菜等配菜，然後再以長竹籤串起！是來到羅東夜市一定要試試看的特色小吃。可以拿在手上邊吃邊逛的小東西！

魏姐包心粉圓，吃得到紅豆，從羅東夜市小攤起家到全省開分店，「包心粉圓」其實就是將大顆的紅豆包入粉圓裡，吃起來軟Q中帶有微沙的豆子口感，加上濃稠的糖水一起熬過，吃起來甜甜蜜蜜且耐嚼。每道冰品的配料都是料多實在，冰品旁的包心粉圓會放在另外一個小碟子，讓大家自己倒入搭配！而且配上不同的配料，口味也變得不同！吃法非常多！魏姐以前的丈夫在羅東開的晶圓包心粉圓聽說也很好吃！

玉本埔三星蔥餅，包滿三星蔥，同樣屬於羅東夜市熱門三星蔥系列商品，不同於一般蔥餅較為扁平，三星蔥餅一改蔥油餅形式，而是將滿滿的三星蔥包入餅中去炸，外皮非常酥脆，裡面卻還保有蔥的香甜。酥脆外皮像是炸響鈴一樣脆口，但是餅皮仍保有一定的厚度，不至於讓蔥餅一咬就碎，而是能吃到麵皮的韌度，裡頭滿滿的三星蔥充斥於咬下的每一口，是三星蔥愛好者的必吃美食！

嘟嘟車曼谷手沖奶茶，近期在羅東爆紅的嘟嘟車曼谷手沖奶茶今天排隊人潮多，主打道地的泰式奶茶，就連夠味的泰式奶綠在這裡也喝得到。除了經典的泰式奶茶，喜歡巧克力的別錯過恐龍沙灘美祿！嘟嘟車的外型可愛俏皮，藍黃顏色的搭配格外活潑顯眼，停在夜市內更有街頭的風情！

吮指傳承20年老店的「羅東東山鴨頭」40年的老店，1080攤龘烤肉風味也都是羅東夜巿頗具特色的小店，特色美食一個晚上吃不完！

羅東夜市，不輸寧夏夜市！單單阿灶伯的臭豆腐，我這一趟就值得了！

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(中時新聞網)