以徐德益為首的犯罪集團，涉嫌殺害16歲蔡姓少女與54歲黃姓男子，灌入強酸及水泥的雙桶屍案，手段凶殘令人髮指，警方24日借訊徐德益犯罪集團的兩名成員，進一步釐清案情，由於徐嫌犯案手法「老練」，二度以強酸與水泥封屍，企圖毀屍滅跡讓死者從人間蒸發，警方還要擴大追查是否還有其他受害者。

刑事局中部打擊犯罪中心偵破34歲徐嫌等人連續共同殺人案，刑事局偵查第六大隊第一隊接獲情資，疑似有1男1女遭人殺害棄屍，經過濾全國失蹤人口資料庫掌握疑似對象，展開密集偵查蒐證，進而破獲徐嫌等8人涉嫌連續共同殺人犯罪集團案。

警方調查，這兩起桶屍案，其中一名死者為蔡姓未成年少女，另名男姓死者為黃姓土地掮客，家人急尋已各失蹤3年、1年，兩人慘遭強酸與水泥封屍，人間蒸發多年，沈冤難昭雪，但冥冥之中，老天有眼，犯罪集團一名參與運送桶屍成員，良心不安壓力大，疑酒後向友人爆料，揭發這兩起桶屍案。

警方鎖定徐嫌等8人藏匿處所，報請台中地方檢察署核發拘票，將徐嫌等人拘提到案，檢方訊後將徐嫌等人聲押，法院裁准羈押禁見。

偵破這兩起命案，警方專案小組僅從2名失蹤人口的線索，鍥而不捨追查進而偵破，2起命案發生原因，為該犯罪集團成員間利益糾葛而導致殺機。

由於徐姓主嫌將屍體藏入大鐵桶，再以強酸溶屍，最後灌進水泥，喪盡天良的手法，二度重施故技，為了錢財泯滅人性，是否還有其他被害人，警方今日借提兩名犯罪集團成員，進一步訊問釐清案情。

(中時 )