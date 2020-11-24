副總統賴清德（左2）24日參訪工研院「智慧製造技術驗證場域」時，了解場內的自動倉儲搬運系統。（黃國峰攝）

副總統賴清德（左）24日參訪工研院「智慧製造技術驗證場域」時，了解將Made in Taiwan字樣印在口罩上的口罩鋼輪。（黃國峰攝）

副總統賴清德（右）24日參訪工研院「智慧製造技術驗證場域」時，了解智慧生產線。（黃國峰攝）

副總統賴清德（右）24日參訪工研院「智慧製造技術驗證場域」時，了解智慧生產線。（黃國峰攝）

副總統賴清德24日參訪「台中精密機械園區及工研院協助『智慧製造技術驗證場域』」並與22家園區廠商代表座談。他指出此行主要傾聽機械產業的聲音，這陣子大家面對疫情都很辛苦，機械產業扮演了重要角色，成為口罩工具機國家隊。

副總統賴清德24日在工研院副院長張培仁的陪同下參觀工研院「智慧製造技術驗證場域」，口罩鋼輪、自動倉儲搬運系統、達梭系統3D設計系統、智慧生產線等，並與22家園區廠商代表座談。

賴清德指出，機械產業是台灣的兆元產業，平常創造就業機會，推動台灣經濟發展，促進台灣進步，疫情來時又成為口罩工具機國家隊，剛剛參觀時看了如何把Made in Taiwan字樣印在口罩上的鋼輪。機械產業與其他產業是互助共生，以醫學的方式來說明，機械產業像是台灣的骨骼系統，骨骼好了，其他產業才能站得穩。

賴清德接著表示，蔡英文總統競選時指出，要把台灣打造成高階製造中心，以提升台灣的國際競爭力，工具機是台灣重點工作，而核心心臟地帶就是在台中，因此行政院接受工研院的建議，就將智慧製造技術驗證場域放在台中，用智慧製造技術助攻機械產業，讓國家成為高階製造中心。

賴清德特別轉達總統蔡英文表示，這段時間，大家面對新冠肺炎疫情都相當辛苦，特別要求他，到地方時除感謝大家的努力，一定要聽聽大家的心聲，因為不管是地緣政治的變化，產業鏈的移轉，台灣是以出口為導向的國家，台商面臨的困難很多元，盼能透過座談，多聽大家意見，讓行政院施政方面能解決產業的困難，把新冠肺炎、地緣政治帶來的衝擊，變成一個動力，危機變轉機，大家團結一致，讓為來發展更好。

(中時 )