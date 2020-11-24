英國27歲饒舌歌手TM1way(原名Terrell Davis)驚傳離世，22日下午和奶奶在購物時，遭好友持刀刺殺，目前警方已經介入調查，而他同父異母的哥哥21薩維奇(21 Savage)日前才拿下葛萊美獎，今也悲痛悼念弟弟，「無法相信有人奪走你的生命，我非常憤怒。」

事發當天下午，TM1way和好友爭執過後，便和奶奶一同到倫敦西部市郊Brixton購物，沒想到好友竟然找上門來，拿出預備的小刀將他刺死，由於目前還未調查完成，因此尚未將兇手拘捕。

21薩維奇(21 Savage) 才剛獲得2020葛萊美最佳饒舌歌曲肯定，就接到弟弟離世的噩耗，在IG放上和弟弟小時候的合照悼念，照片中的兩人笑得十分開心，弟弟還一隻手搭在他的肩上，足見兄弟倆的好感情，而姊姊也哀傷地留言，「我真的不知道該說什麼，我的心已碎」。

然而因為21薩維奇現在定居美國，而死去的弟弟則住在老家英國，礙於歐美現在的疫情仍沒有趨緩，21薩維奇恐怕無法送弟弟最後一程。

(中時新聞網)