隨著大環境的變化，跨國集團企業積極考慮活化大陸生產基地資產配置，若有建商前來商討合作開發土地，伴隨高利潤與高風險，台商要如何評估？同時將增值的不動產變現並將安全匯至境外已是台商的熱門議題。資誠會計師事務所兩岸商務及稅務服務會計師段士良指出，在大陸不動產交易中，尋找買家時先不要有太多預設條件，只要是有足夠資金且有誠意的買家都不應該放過。

段士良表示，透過雙方談判逐漸取得買賣方平衡，並加強交易條件及付款程式的事前規劃，確保交易安全。交易談判過程中可能遇到的問題，例如土增稅的課徵風險、員工的資遣時機安排、帳上現金的合法處理、管委會對買方的稅收貢獻要求、當地村委的背書取得、土地現有租客的處理、工改工的土地用途變更、合建分屋的規畫、集體土地租約的處理等等千奇百怪的問題，如果遇到都需要一一解決。

此外，加上因為大陸工商法令與外匯管理的限制，台商必須先將大陸公司股權轉移至買方，再完成納稅申報及其他備案等程式後，大陸的銀行才會讓買方將錢由買方帳戶匯出，若中間環節發生問題，台商將面臨公司股權已經轉讓卻無法收取價款的窘境，多年心血可能付諸流水。

因此，段士良提醒，談判代表必須要有能力在確保賣方權益下解決買方的困難與疑慮，這除了要同時具備相關法律、稅務、工商及外匯管理專業才能設計出可變通的交易安全程式外，純熟的談判技巧與在地實務經驗在動輒數億的大案件中更是交易成功的關鍵要素，最後搭配全程交易程式執行，才能順利完成中國大陸不動產股權交易，最終協助台商收到股款。

(旺報 )