日本銀行總裁黑田東彥周二表示，儘管新冠肺炎疫情對經濟造成的衝擊已導致通膨遠離央行設定的2%目標，但目前並沒有立即調整央行貨幣政策框架的需要。

但他表示，在美國聯準會等其他主要央行深入探討為何實行激進的貨幣寬鬆政策多年，但通膨仍然低迷不振之際，日銀將不排除未來就政策框架的檢討進行辯論。

黑田在半年一度的國會證詞上表示，現在沒有檢討日銀政策框架的需要，但未來在適當時機可能對此展開討論。

他並堅持日銀的看法，即儘管近來新冠肺炎疫情捲土重來使前景蒙上陰影，但日本經濟仍有望實現溫和復甦。

在上個月發布的季度預測，日銀預測日本本財政年度（截至2021年3月）經濟將萎縮5.5%，但在來年將成長3.6%。

黑田表示：「我不認為我們需要因全球疫情再度升高而調整預測，我們的看法是日本不會走向通貨緊縮，不過我們正密切關注服務型消費與資本支出的情勢發展。」

根據名為「殖利率曲線控制」的政策，日本央行將其短期利率目標設定為負0.1%，將長期利率目標設定在約零的水準。此外，該央行並購買大量政府公債與風險性資產，不過通膨水準距離2%目標仍然相去甚遠。

(時報資訊)