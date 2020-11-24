北約和歐盟官員在周一邀請美國總統當選人拜登重建跨大西洋關係，並在明年會面。

北約秘書長史托頓伯格(Jens Stoltenberg)和歐盟理事會主席米歇爾(Charles Michel)在與拜登的電話中恭賀當選，並邀請拜登訪問北約軍事聯盟總部和歐盟總部布魯塞爾。

史托頓伯格感謝拜登為北約和跨大西洋關係的長期支持者，米歇爾則提議重建強力的跨大西洋關係。

當歐盟正努力處理英國脫歐歷史性挫敗之時，歐盟同時強調拜登在英國脫歐議題上支持愛爾蘭敏感邊境的維持和平和穩定。

拜登曾告知英國當局，必須尊重與歐盟2020年脫歐協議，保護愛爾蘭和平，否則美國不會與英國簽任何貿易協定。

拜登的態度被歐盟視為是一種受歡迎的轉變。歐盟在過去一直與美國總統川普陷入爭執，川普讚美英國脫歐、讓美國退出巴黎氣候協議、對北約採取敵視，以及抨擊歐盟在軍費支出上太少。

(時報資訊)