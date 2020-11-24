陳艾琳和Alex婚後育有一女。(圖／本報系資料照)

女星陳艾琳去年和同為《大學生了沒》班底Alex（顏庭笙）結婚，並育有一女，今(24日)Alex驚傳涉嫌持有大麻電子煙被逮，其實，Alex在演藝圈知名度不高，但因為和陳艾琳結婚才比較被大眾所知。

Alex不僅擁有台大社會學系高學歷，還曾是游泳國手，因外型酷似郭品超，參加《大學生了沒》受到關注，陸續參演多部戲劇、電影，不過卻沒有爆紅，反而是和陳艾琳結婚生女後，常公開放閃，才較為被外界熟知。

不過其實Alex和陳艾琳結婚前，多次爆出負面消息，《周刊王》報導，他曾偷吃好友的女友，兄弟間還有群組是專門炫耀「上了誰」，因此讓性愛裸照、影片流出，招惹黑道。甚至還傳出他曾向朋友炫耀，和陳艾琳一起吸麻做愛：「一起抽完打砲很爽」，對此，他否認傳言，表示在不合法的國家不會。

而陳艾琳在和前MP魔幻力量鼓手阿翔（黃柏翔）離婚後，陸續被爆出呼麻、劈腿等醜聞，Alex就是傳聞中的小王，陳艾琳也無奈澄清，和Alex是長久以來的好友，但因為結婚的關係，有一段時間未聯繫，因此「小王」稱號對他實屬不公。

陳艾琳更表示，Ale在她失戀和處理離婚時，都會給予陪伴和安慰，「在我離婚後，他確實向我表明了他不介意我擁有失婚婦女這個身分」，她希望外界多給失婚婦女一些交友和戀愛的空間。

(中時新聞網)