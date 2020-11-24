馬國女大生命案後，校安問題備受重視，永康警分局24日上午由分局長呂世明召開永康區校園安全座談會，集結區公所、校外會、各級學校校長、學務人員、里長等近百人與會，會中，有校長提出校園周邊私人土地無圍牆，恐成治安隱憂，警方下午隨即設置巡簽表，允諾未來將結合「學校、家長、民力、警察」四方力量，精進維護校園安全以營造安全校園。

各校也於會中重新檢視校園周邊環境安全、針對疏漏之處提出疑慮，例如有學校反映夜間較陰暗道路，永康區長張睿民、分局長呂世明都承諾將即刻改善、加強校園周邊巡邏；也有家長會長感謝警方及區公所大力協助，讓學生有更安全的校園環境。警方提案建議校方監視器假日能派員協助調閱影像，避免遇有突發案件，因無法調閱而錯失掌握嫌犯良機，各校均表示願意配合。

警方在學校人員陪同下現勘校園死角。(永康警分局提供／曹婷婷台南傳真)

針對校園安全死角，警方座談會後立即前往設巡簽表。(永康警分局提供／曹婷婷台南傳真)

為召開本次強化校園安全會議，分局長呂世明於會前即召集各相關幹部開會，除指示成立學校溝通網路平台，強化與學校暢通聯繫管道，並親自訪視轄區3所大學，與校務人員會勘，實際了解校園需求後，已針對學校死角、昏暗、廢棄雜草叢生等處所，加強巡邏及師生危機意識安全宣導，以確保學校老師放心教學、學生安心求學目的，並呼籲與會人員透過網路力量及實際行動，共同有效打擊犯罪，強化青少年學生反詐騙意識。

會後，針對西勢國小反應校園司令台周邊有校安顧慮一案，龍潭派出所所長張仁鴻立即與該校總務主任陳心怡現勘，並掛設巡邏表，將加強該處巡簽，以維校園安全。

(中時 )